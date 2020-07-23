2020-07-23T11:03:14+03:00
Политика

В Чёрном море начали испытания патрульного корабля "Павел Державин"

Экипаж проверит оборудование и средства связи
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль «Павел Державин»В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль «Павел Державин»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 начал заводские ходовые испытания в Чёрном море. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж, выйдя в море, наладит и проверит главную энергетическую установку, испытает оборудование и средства связи внутри корабля.

Также РИА Новости сообщило, что корабль войдёт в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что новейшая боевая единица Черноморского флота патрульный корабль "Павел Державин" готов для испытаний в море и находится в стадии выполнения специалистами замера физических полей в акватории пункта базирования.

Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" представляют собой серию российских патрульных кораблей для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России. На них установлено ракетное вооружение ближней и дальней морской зоны. Их разработали Северный ПКБ, а строительством корветов занимаются на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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