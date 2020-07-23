2020-07-23T11:03:14+03:00
Политика

В Чёрном море начали испытания патрульного корабля "Павел Державин"

Экипаж проверит оборудование и средства связи
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль «Павел Державин»В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль «Павел Державин»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 начал заводские ходовые испытания в Чёрном море. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж, выйдя в море, наладит и проверит главную энергетическую установку, испытает оборудование и средства связи внутри корабля.

Также РИА Новости сообщило, что корабль войдёт в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что новейшая боевая единица Черноморского флота патрульный корабль "Павел Державин" готов для испытаний в море и находится в стадии выполнения специалистами замера физических полей в акватории пункта базирования.

Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" представляют собой серию российских патрульных кораблей для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России. На них установлено ракетное вооружение ближней и дальней морской зоны. Их разработали Северный ПКБ, а строительством корветов занимаются на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России выявили 5 848 новых случаев коронавируса за сутки
Россиянам назвали срок окончания пандемии коронавируса
В Чёрном море начали испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Видео подводного вождения танков показали в Сети
Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что школьники должны питаться «не только бесплатно, но и качественно»
В МИД Китая рассказали об обсуждении возобновления авиаперелётов с Россией
Дегтярёв сообщил о возможном усилении ограничений по коронавирусу в Хабаровском крае
Понадобилось бы 15 стадионов: Южнокорейская группа BTS побила рекорд по числу виртуальных зрителей
В Минэнерго предложили досрочно снять запрет на импорт топлива
В России создали сайт научных публикаций о коронавирусе
Банковский сценарист и скульптор-«левша» : Названы самые необычные вакансии июля
Украинцы передали списки для обмена пленными с ДНР и ЛНР
Китай впервые запустил в космос свой марсоход
Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в Хабаровском крае
Студенты рассказали о недостатках и преимуществах учёбы на "удалёнке"
ЦБ предложил перенести на банки расходы по страхованию ипотеки
Последние новости на утро 23 июля 2020: Россиянам вернут часть денег за отдых на отечественных курортах
Генконсул Китая в Хьюстоне: Я не ожидал, что в США с нами так будут обращаться
Трамп готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавируса
Стало известно, когда ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием
Жертвами авиаудара в Афганистане стали около 50 человек
Хакеры, взломавшие 130 аккаунтов в Twitter, получили доступ к сообщениям 36 из них
Трамп не исключил возможности закрытия дипмиссий Китая в США
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года