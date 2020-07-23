2020-07-23T10:56:29+03:00
Общество

Россиянам назвали срок окончания пандемии коронавируса

Академик РАН Виктор Малеев дал прогноз по развитию ситуации с заболеваемостью Covid-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России еще не завершилась первая волна коронавируса, считает ученыйВ России еще не завершилась первая волна коронавируса, считает ученыйФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россиянам дали прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса в стране. Суточный прирост зараженных пошел на спад в конце мая, сейчас за 24 часа положительный диагноз в среднем получают 6 тысяч человек.

Ученые считают, есть тенденция к дальнейшему снижению, но ситуация может повторить европейский или американский сценарий, когда после снятия ограничений народ расслабился, забыл про маски и социальное дистанцирование, в итоге, там наблюдается новая вспышка.

- ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески,- сказал Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты.

Он объяснил, что многое зависит от вакцины от коронавируса. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что две группы ученых - на финальном этапе исследований, потому в России ожидают, что к осени вакцина будет готова.

Даже если это произойдет, считает ученый, это не значит, что невозможна вспышка:

- Нельзя сделать 100–300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время.

Он напомнил, что в России еще не закончилась первая волна коронавируса. Осенью будет прирост зараженных, но карантина, по его мнению, удастся избежать - люди уже знакомы с правилами безопасности, это маски, социальная дистанция, антисептики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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