В России выявили 5 848 новых случаев коронавируса за сутки

Пик пандемии не пройден - предупреждают ученые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России выявили 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 23 июля приводит оперштаб. Вылечившихся от Covid-19 за минувшие 24 часа было больше, чем случаев заражения - 8 277 человек. Умерли 147 пациентов с диагнозом коронавирус нового типа.

В России одобрены три новых профильных лекарства от коронавируса, а вот гидроксихлорохин, который рекламировал президент США Дональд Трамп, как средство, благодаря которому он якобы не заразился, в России планируют удалить из списка рекомендуемых препаратов для лечения Covid-19.

Ученые считают, что пандемия коронавируса в России может продлится до конца 2020 года. Опыт ряда стран показывает, что снятие ограничений может стать причиной роста заболеваемости - так, например, в странах Европы после открытия границ регистрируют увеличение числа зараженных.

В США тоже прирост инфицированных - за минувшие сутки почти 1200 смертей и 71 695 новых случаев Covid-19.