2020-07-23T11:15:53+03:00
Общество

Старинные амфоры обнаружили в рыбном магазине Испании

Владельцам заведения грозит штраф
Анастасия РЫШКОВА
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Амфоры времен римской империи найдены в рыбном магазине в ИспанииАмфоры времен римской империи найдены в рыбном магазине в ИспанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция, проводившая обычную инспекцию в магазине замороженных продуктов на востоке Испании, нашла 13 римских амфор и якорь 18-го века. Оказалось, что уникальные находки были выловлены сыном владельца заведения во время рыбалки.

Зайдя в магазин в прибрежном городке Санта-Пола, провинция Аликанте, сотрудники отдела охраны окружающей среды Guardia Civil обратили внимание не только на кальмара, хека и треску, но и на интересное убранство магазина.

«Керамические амфоры, которые были разбросаны вокруг этого места, металлический якорь и гравированная известняковая доска - выглядели довольно значительно», - говорится в сообщении.

Департамент культуры правительства Валенсии сообщил, что предметы старины были конфискованы. После предварительного осмотра, эксперты предположили, что керамические сосуды могут быть времен римской империи и датироваться первым веком нашей эры. Это подтверждается гравировкой на старинных предметах. Амфоры доставили в Морской музей Санта-Пола.

Сотрудники музея пришли к выводу, что предметы могли оказаться на морском дне в результате кораблекрушения у побережья Средиземного моря.

«Большая часть амфор могла использоваться для хранения и транспортировки нефти, которая была добыта в Андалусии и отправлена в Рим из Портус-Яликанус. Ныне это порт Санта-Пола. Другие амфоры использовались для хранения вина или рыбного соуса», - сказали эксперты.

Власти заявили, что в отношении владельца магазина и его сына возбуждено дело по подозрению в совершении преступлений против исторического наследия и намеренной покупке или хранении предметов сомнительного или незаконного происхождения, сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU

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