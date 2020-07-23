Оформление кредитов через мобильные приложения хотят запретить

23 Июль 2020 2020-07-23T11:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Банкам могут запретить выдавать кредиты клиентам через мобильные приложения. Такую инициативу предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Свое письмо он направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — приводит текст обращения RT.

Курдесов объяснил свое предложение тем, что в последнее время участили случаи, когда мошенники похищают телефоны граждан и оформляют на них кредиты через приложения, а затем обналичивают деньги. При этом преступники используют разные пути доступа к мобильным приложениям и не всегда действуют по отработанной схеме, из-за чего отследить их почти невозможно.

Напомним, ранее в Госдуме была предложена инициатива запретить банкам и микро финансовым организациям продвигать свои кредитные продукты по телефону, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU