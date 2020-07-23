Депутат Милонов объяснил, может ли государство вмешиваться в семейные конфликты

23 Июль 2020 2020-07-23T11:26:45+03:00

Депутат объяснил, может ли государство вмешиваться в семейные конфликты Фото: Shutterstock

И рассказал о роли женщины в семье

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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о роли женщины в семье и может ли государство вмешиваться в семейные конфликты. Парламентарий отметил, что стоит разделять вопросы прав женщин и взаимоотношения в семье, а вот злоупотреблять темой домашнего насилия не стоит.

Нет универсальных рецептов и ответом на вопросы, касающиеся семейных дел.

- Женщина в семье должна играть ту роль, о которой она с мужем договорилась, - говорит депутат в беседе с NEWS.ru.

Вопросы насилия в семье, безусловно, необходимо решать. Но государство не должно вмешиваться в личные дела.

- Вмешиваться в дела семьи с универсальным рецептом невозможно, недопустимо. Но что касается вопросов насилия, то здесь как раз не надо спекулировать на этой теме, — пояснил депутат Госдумы.

Ранее депутат затронул еще одну острою тему - домогательства на работе. Он предположил, что ситуация изменится только в том случае, когда критерии оценки эффективности сотрудника будут строиться на объективном мнении о его профессионализме, а не на эмоциональном личном отношении к нему, сообщает телеканал "360".

Ранее эксперты объяснили, почему вокруг закона о домашнем насилии, который в России еще только собираются принять, уже схлестнулись либералы и патриоты, феминисты и домостроевцы. Страсти кипят.

ИСТОЧНИК KP.RU