Россиянам будут платить за отдых в Крыму и на Алтае

23 Июль 2020 2020-07-23T11:45:12+03:00

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Туристам, решившим провести свой отпуск в Крыму и на Алтае, вернут на банковскую карту частичную компенсацию потраченных на тур денег, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ростуризм и оператор платёжной системы "Мир" НСПК разрабатывают программу стимулирования туристических поездок по России. По условиям программы, часть денег за поездку в Крым и на Алтай вернут при условии, что она будет длиться не менее пяти дней, а её стоимость будет составлять от 25 тысяч рублей. Кроме того, в тур должна входить поездка на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.

Ростуризм направил предложения об участии в акции туроператорам. Программа может начаться уже в августе. В неё также включены поездки по другим 44 регионам России с 15 августа по 20 декабря. Все подробности о программе развития внутреннего туризма опубликованы на сайте KP.ru.

В АТОР уточнили, что туристу вернут деньги на карту любого банка-эмитента платежной системы "Мир". За тур стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей вернут пять тысяч рублей, за тур от 50 000 до 75 000 рублей - 10 тысяч, а за тур дороже 75 тысяч компенсируют 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU