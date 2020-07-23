Россиянам будут платить за отдых в Крыму и на Алтае

23 Июль 2020 2020-07-23T12:18:53+03:00

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Туристам, решившим провести свой отпуск в Крыму и на Алтае, вернут часть денег за тур на банковскую карту. Однако поездка должна состояться только с 1 октября до 20 декабря. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По условиям программы, тур должен длиться не менее пяти дней и стоить не менее 25 тысяч рублей. Также в тур должна входить поездка на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.

В АТОР уточнили, что туристу вернут деньги на карту любого банка-эмитента платежной системы "Мир". За тур стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей вернут пять тысяч рублей, за тур от 50 000 до 75 000 рублей - 10 тысяч, а за тур дороже 75 тысяч компенсируют 15 тысяч рублей. Все подробности программы развития внутреннего туризма опубликованы на сайте KP.ru.

Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России 00:00 00:00

Ростуризм направил предложения об участии в акции туроператорам. Программа может начаться уже в августе. В неё также включены поездки по 44 регионам России с 15 августа по 20 декабря и по 11 регионам России с 1 октября до 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU