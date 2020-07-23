В Украине мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взрывом

23 Июль 2020 2020-07-23T12:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В украинской Полтаве мужчина во время задержания взял в заложники полицейского и угрожает подорвать гранату.

Также сообщается, что полицейские договорились с захватчиком о замене заложника. Преступнику передали начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области, и он уехал с заложником на машине полиции к выезду из города. Об этом сообщил департамент уголовного розыска.

Полиция задержала угонщика около здания административного суда, но тот достал гранату РГД-5. Фото: Департамент уголовного розыска

В сообщении Telegram-канала департамента сказано, что утром 23 июля полиция задержала угонщика около здания административного суда, но тот достал гранату РГД-5, угрожал взорвать её и захватил в заложники работника уголовного розыска.

Обмен заложника на полковника полиции Виталия Шияна состоялся после переговоров.

Полицейские договорились с захватчиком о замене заложника Фото: Уголовный розыск Украины

Спецоперация по задержанию продолжается.

Напомним, 21 июля в Луцке на западе Украины Максим Кривош захватил в заложники 13 пассажиров автобуса и угрожал взорвать при штурме автобус и бомбу в другом людном месте. Через несколько часов он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем" и опубликовал обращение в социальной сети. Президент сделал это, и захватчик отпустил сначала трёх заложников, в том числе беременную женщину и подростка, а затем всех остальных и сдался.

Масиму Кривошу предъявили обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, сообщал сайт KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU