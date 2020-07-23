Пожар в квартире во Франции: Толпа поймала двоих детей упавших с третьего этажа

23 Июль 2020 2020-07-23T11:50:34+03:00

Мальчики и их спасители были доставлены в больницу

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Два ребенка упали с третьего этажа (больше 10 метров) жилого дома во Франции во время пожара и были пойманы толпой внизу.

«Мальчики возрастом трех и десяти лет ничего не повредили, но могли пострадать от вдыхания дыма»,- сообщают местные спасательные службы.

Когда начался пожар, дети выбежали на балкон и свесились с перил, чтобы вдохнуть свежий воздух. Люди внизу закричали и были готовы поймать малышей. Когда огонь стал подступать, мальчики доверились толпе и спрыгнули вниз, после чего были сразу госпитализированы вместе с семнадцатью жителями дома. В больницу отправили и тех, кто спасал детей, чтобы удостовериться, что у них нет переломов.

Атумани Валид, 25-летний студент, который сломал запястье, помогая поймать детей, сказал, что услышал крики и вышел на улицу. Он увидел огонь в соседнем доме и бросился помогать.

«Мы не знали, что делать. Мы хотели сломать дверь, но это было невозможно», - сказал Валид.

Он отмечает, боялся за мальчиков, но «когда они прыгали, страх исчез», сообщает The Guardian.

В мае 2018 года мужчина из Мали спас ребенка, свисавшего с балкона, и получил французское гражданство. Видеозапись спасения показала, что 22-летний Мамуду Гассама поднялся на четыре этажа за пределы здания за считанные секунды, чтобы спасти ребенка. К тому времени, когда прибыли парижские аварийные службы, он уже отнес малыша в безопасное место.

Пожар в квартире во Франции: толпа ловит двоих детей в трехэтажном падении.

ИСТОЧНИК KP.RU