2020-07-23T11:58:31+03:00
В мире

Ким Кардашьян объяснила странное поведение Канье Уэста психическим заболеванием

Во время встречи с избирателями Канье Уэст плакал и признавался, что жена собиралась делать аборт
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ким три дня после скандального выступления мужа перед избирателями хранила молчаниеКим три дня после скандального выступления мужа перед избирателями хранила молчаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга Канье Уэста объяснила его странное поведение во время предвыборной кампании психическим заболеванием. Ким Кардашьян сообщила, что у мужа биполярное расстройство.

Проблемы у рэпера начались в 2007 году после смерти матери. Семья скрывала диагноз, но теперь, когда в обществе появилось так много вопросов, почему Уэст себя так странно ведет, Ким решилась рассказать правду.

Заявление она сделала спустя три дня после скандала во время встречи с избирателями, когда Уэст плакал на сцене, говорил, что отец не хотел его рождения, да и сам Канье вместе с женой тоже планировал прервать ее нежелательную беременность, но передумали.

- Он блестящий, но сложный человек, который, несмотря на давление художника и черного человека, пережил мучительную потерю своей матери и должен был справиться с изоляцией, которая усиливается из-за его биполярного расстройства,- приводит ее слова CNN.

В СМИ сообщили, что после того выступления брак пары под угрозой. Канье Уэст якобы перебрался из дома в свой бункер подальше от жены и всего семейства, которое хочет выставить его больным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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