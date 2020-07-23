Ким Кардашьян объяснила странное поведение Канье Уэста психическим заболеванием
Супруга Канье Уэста объяснила его странное поведение во время предвыборной кампании психическим заболеванием. Ким Кардашьян сообщила, что у мужа биполярное расстройство.
Проблемы у рэпера начались в 2007 году после смерти матери. Семья скрывала диагноз, но теперь, когда в обществе появилось так много вопросов, почему Уэст себя так странно ведет, Ким решилась рассказать правду.
Заявление она сделала спустя три дня после скандала во время встречи с избирателями, когда Уэст плакал на сцене, говорил, что отец не хотел его рождения, да и сам Канье вместе с женой тоже планировал прервать ее нежелательную беременность, но передумали.
- Он блестящий, но сложный человек, который, несмотря на давление художника и черного человека, пережил мучительную потерю своей матери и должен был справиться с изоляцией, которая усиливается из-за его биполярного расстройства,- приводит ее слова CNN.
В СМИ сообщили, что после того выступления брак пары под угрозой. Канье Уэст якобы перебрался из дома в свой бункер подальше от жены и всего семейства, которое хочет выставить его больным человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU