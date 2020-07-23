Мишустин заявил, что в России нет предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России нет предпосылок для второй волны коронавируса.
За ситуацией в каждом регионе следят санитарные врачи, эпидемиологи, вошедшие в состав оперативных штабов по контролю ситуации с коронавирусом. Данные поступают в федеральный центр, на их основании принимают решения о снятии или введении ограничений на общероссийском уровне - например, ситуация позволила с 1 июля открыть турсезон.
Премьер сообщил, что специалисты пока не видят предпосылки для опасений, что России грозит вторая волна коронавируса.
- Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится,- сказал глава кабмина в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее он признал, что Россия лучше многих стран сдерживает эпидемию.
Академик РАН Виктор Малеев сообщил, что в стране еще не завершена первая волна, осенью стоит ждать подъема заболеваемости. Эпидемия может длиться до конца 2020 года, ситуация зависит от создания вакцины, а также от того, насколько оперативно начнется вакцинация и какой масштабной она стане.
ИСТОЧНИК KP.RU