В Кремле прокомментировали сроки открытия границ

23 Июль 2020 2020-07-23T12:59:30+03:00

Песков: контакты по открытию границ идут, решений пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Переговоры по открытию границ продолжаются, однако принятых решений пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Пока мы не слышали заявлений на этот счёт из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось, - сообщил представитель Кремля.

Напомним, в России с 27 марта приостановили полёты международных и чартерных рейсов из-за угрозы распространения коронавируса.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, как сообщал сайт KP.ru, заявила ранее о возобновлении авиасообщения с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.

Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

ИСТОЧНИК KP.RU