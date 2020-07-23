В Кремле прокомментировали сроки открытия границ
Переговоры по открытию границ продолжаются, однако принятых решений пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Пока мы не слышали заявлений на этот счёт из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось, - сообщил представитель Кремля.
Напомним, в России с 27 марта приостановили полёты международных и чартерных рейсов из-за угрозы распространения коронавируса.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, как сообщал сайт KP.ru, заявила ранее о возобновлении авиасообщения с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.
Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
ИСТОЧНИК KP.RU