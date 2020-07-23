2020-07-23T12:59:30+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали сроки открытия границ

Дмитрий Песков рассказал о переговорах по вопросу возобновления международного сообщения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков: контакты по открытию границ идут, решений пока нетПесков: контакты по открытию границ идут, решений пока нетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Переговоры по открытию границ продолжаются, однако принятых решений пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Пока мы не слышали заявлений на этот счёт из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось, - сообщил представитель Кремля.

Напомним, в России с 27 марта приостановили полёты международных и чартерных рейсов из-за угрозы распространения коронавируса.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, как сообщал сайт KP.ru, заявила ранее о возобновлении авиасообщения с теми странами, где среднесуточный прирост коронавируса за 14 дней составил не более 1% или не более 40 человек на 100 тысяч населения в течение также двух недель.

Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. В перечне 13 государств: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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