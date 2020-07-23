Дегтярёв рассказал о телефонном разговоре с Михаилом Мишустиным

23 Июль 2020 2020-07-23T12:58:45+03:00

Михаил Дегтярёв сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин позвонил ему и пообещал выделить региону 1,3 млрд руб Фото: Личный архив

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал в своём Telegram-канале, что ему позвонил председатель правительства Михаил Мишустин и сообщил, что правительство России выделит региону дополнительные 1,3 миллиарда рублей.

- Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин, - отметил Дегтярёв.

Он уточнил, что средства необходимы для "возмещения выпадающих доходов в ближайшее время". Кроме того, председатель правительства пообещал рассмотреть предложения руководства Хабаровского края. Власти сформулируют их в течение ближайшего месяца.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы для населения региона по всем видам услуг ЖКХ, узнав на совещании с администрацией региона о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации из-за долгов населения.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтярёву временно возглавить Хабаровский край после того, как отправил в отставку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали 9 июля и обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004 - 2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU