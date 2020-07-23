В США за две недели выявили больше случаев коронавируса, чем за весь июнь

23 Июль 2020 2020-07-23T13:12:51+03:00

Второй день подряд в США регистрируется более 1000 смертей от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

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В США новая вспышка заболеваемости коронавирусом. После июньского спада, когда одни штаты уже открылись и сняли блокировку, другие только собирались, июль вышел особенно напряженным. За две недели текущего месяца Covid-19 подтвержден у 915 тысяч американцев, это больше, чем за весь июнь.

В США зарегистрировано почти 1200 смертей за один день и более 71 000 новых зараженных.

Губернатор Луизианы сообщил, что весь прогресс по ситуации с коонавирусом, достигнутый в июне, перечеркнули июльские показатели - здесь больше 100 тысяч случаев заражения, также как в Калифорнии, Нью-Йорке, всего таких штатов 11.

Во Флориде около 40 главврачей сообщили, что в их больницах не осталось свободных коек в отделениях интенсивной терапии. В Лос-Анжелесе в министерстве здравоохранения заявили, что коронавирус станет второй причиной смерти по числу погибших в 2020 году.

Американские власти вновь вводят запреты и надеются на скорое изобретение вакцины.

- Мы знаем, что распространять вакцины будет достаточно сложно, и если люди не захотят их принимать, потому что мы не завоевали достаточного общественного доверия, это серьезно подорвет нашу способность создавать иммунитет,- сказал CNN генеральный хирург США доктор Вивек Мурти.

ИСТОЧНИК KP.RU