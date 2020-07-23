Байден назвал Трампа первым "президентом-расистом" в истории США

23 Июль 2020 2020-07-23T13:23:58+03:00

В ответ на это Трамп заявил, что сделал для темнокожих больше, чем кто-либо еще

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Кандидат в президенты США от демократов и главный соперник Дональда Трампа Джо Байден назвал действующего главу государства "первым президентом-расистом" в истории страны.

- То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального происхождения, откуда они родом, абсолютно отвратительно, - заявил Байден в ходе пресс-конференции. Его слова приводит The Washington Post.

По словам Байдена, ни один предыдущий президент такого себе не позволял.

- Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось, - добавил Байден.

В ответ на эти обвинения Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев намного больше, чем любой другой президент за исключением, разве что, Авраама Линкольна. А представитель избирательного штаба Трампа Катрина Пирсон и вовсе назвала заявление Байдена "оскорблением для интеллекта темнокожих избирателей".

Напомним, гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в середине мая сильно обострила проблему борьбы с расизмом в США. Инцидент спровоцировал стихийные митинги и выступления по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU