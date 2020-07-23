Патологоанатомы нашли подтверждение тому, что коронавирус не вызывает миокардит

23 Июль 2020 2020-07-23T13:33:30+03:00

Новый вирус воздействует на сердце не как его предшественник- SARS

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Патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане обнаружили неожиданное воздействие Covid-19 на организм человека.

Новый вирус может поражать любой орган, легкие, почки. Но считалось, что влияние на сердце точно такое же, как у коронавируса-предшественника, SARS (атипичной пневмонии).То есть, когда вирус воздействует на клетки сердечной мышцы, вызывая миокардит.

Медики провели вскрытие 22 пациентов, умерших от коронавируса, большая часть которых имела диабет, ожирение или высокое кровяное давление. Оказалось, что вирус действительно может поражать сердце, но выбирает не мышцы, а мелкие кровеносные сосуды,- сказано в исследовании на EurekAlert.

Это открытие может дать толчок к изучению влияния вируса на работу сердца.

Считается, что опаснее чем сами вирус, последствия, с которыми сталкивается человек после болезни. В легких могут возникнуть необратимый процесс отмирания клеток, легочный фиброз считают опаснее рака.

ИСТОЧНИК KP.RU