Банки сократили «черные списки» клиентов

23 Июль 2020 2020-07-23T13:27:43+03:00

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Банки решили пересмотреть «черные списки» клиентов. В 2019 году число отказников среди физлиц сократилось на 30 процентов, а среди ИП – 35%, а у юрлиц – 20%, по сравнению с 2018 годом.

- Количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается… банки осознано выполняют все предписания, клиенты – требования закона, - говорится в отчете ведомства.

Параллельно с сокращением числа «отказников», банки реабилитировали в три раза больше клиентов. По данным Росфинмониторинга, их число выросло с 8 до 23 тысяч человек, пишет газета «Известия».

Тем временем общественники хотят запретить брать кредиты с помощью банковских приложений, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU