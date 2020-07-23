Банки сократили «черные списки» клиентов
Банки решили пересмотреть «черные списки» клиентов. В 2019 году число отказников среди физлиц сократилось на 30 процентов, а среди ИП – 35%, а у юрлиц – 20%, по сравнению с 2018 годом.
- Количество отказов с каждым годом неуклонно сокращается… банки осознано выполняют все предписания, клиенты – требования закона, - говорится в отчете ведомства.
Параллельно с сокращением числа «отказников», банки реабилитировали в три раза больше клиентов. По данным Росфинмониторинга, их число выросло с 8 до 23 тысяч человек, пишет газета «Известия».
Тем временем общественники хотят запретить брать кредиты с помощью банковских приложений, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU