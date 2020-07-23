2020-07-23T13:30:54+03:00
Происшествия

Специалисты кибербезопасности назвали спонсоров пиратства в России

В Group-IB сообщили, рынок незаконных трансляций обрушился до $63,5 миллионов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млнGroup-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млнФото: EAST NEWS
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Нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы спонсируют рынок пиратства в России, следует из отчёта компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Незаконные онлайн-кинотеатры и пиратский спортивный стриминг обеспечиваются в том числе букмекерскими конторами, чья деятельность давно ограничена, но они продолжат обходить блокировку, постоянно меняя ресурсы.

В отчёте, который приводит "Ведомости", также сказано, что букмекеры и казино спонсируют пиратство на всех стадиях его производства, начиная копированием контента и заканчивая размещением рекламы на сайте.

Один из букмекеров последние пять лет ежемесячно оплачивал от 300 до 500 тысяч рублей 17 крупным российским студиям озвучивания сериалов, что составляет около 80% студий в русскоязычном сегменте интернета.

При этом в отчёте сказано, что в 2019 году рынок пиратского контента впервые за пять лет обрушился, снизив свои доходы с $87 миллионов в 2018 году до $63,5 миллионов.

Ведомости также сообщают, что Group-IB направит свой отчёт в правоохранительные органы, Госдуму и правительство с предложением принять меры против сервисов, которые поддерживают пиратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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