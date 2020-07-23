ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае

23 Июль 2020 2020-07-23T14:06:24+03:00

Они призывали к терроризму и вербовали боевиков

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Сотрудники ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержали 22 участника ячейки организации "Исламское движение Узбекистана"* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

В сообщении также отмечается, что среди задержанных как рядовые участники, так и главари формирования.

Члены группировки призывали к терроризму, финансировали террористов в Сирии, а также вербовали и переправляли новых боевиков в зоны боевых действий.

Сотрудники силовых структур нашли у них при задержании религиозную литературу, видео боевиков с пропагандистскими материалами и поддельные паспорта.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792197" frameborder="0"></iframe> 22 члена этнической группировки были одновременно обезврежены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU