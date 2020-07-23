ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Сотрудники ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержали 22 участника ячейки организации "Исламское движение Узбекистана"* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
В сообщении также отмечается, что среди задержанных как рядовые участники, так и главари формирования.
Члены группировки призывали к терроризму, финансировали террористов в Сирии, а также вербовали и переправляли новых боевиков в зоны боевых действий.
Сотрудники силовых структур нашли у них при задержании религиозную литературу, видео боевиков с пропагандистскими материалами и поддельные паспорта.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России
22 члена этнической группировки были одновременно обезврежены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU