2020-07-23T14:06:24+03:00
Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае

Они призывали к терроризму и вербовали боевиков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Силовики задержали 22 человека из «Исламского движения Узбекистана»*Силовики задержали 22 человека из «Исламского движения Узбекистана»*Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудники ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержали 22 участника ячейки организации "Исламское движение Узбекистана"* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

В сообщении также отмечается, что среди задержанных как рядовые участники, так и главари формирования.

Члены группировки призывали к терроризму, финансировали террористов в Сирии, а также вербовали и переправляли новых боевиков в зоны боевых действий.

Сотрудники силовых структур нашли у них при задержании религиозную литературу, видео боевиков с пропагандистскими материалами и поддельные паспорта.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

22 члена этнической группировки были одновременно обезврежены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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