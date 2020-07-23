Мягкий матрас может стать причиной депрессии

23 Июль 2020 2020-07-23T13:40:34+03:00

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Врач-ортопед из Центра реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Константин Терновой объяснил, что может стать причиной отсутствия здорового сна.

Человек проводит в состоянии сна более трети своей жизни. Если он принимает неудобную позу во время сна или спит на неудобной кровати, то это приводит к большим проблемам со здоровьем. Это касается не только искривления позвоночника. Могут появиться слабость, постоянная сонливость, нарушится уровень давления и появится депрессия.

«В какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости», — пояснил Константин Терновой.

По мнению специалиста нужно правильно обустроить спальное место и купить жесткий матрас. Спать на твердом полезно для спины.

Многие матрасы со временем проседают под весом человека, что может явится причиной не правильного положения во время сна. Терновой советует все время регулярно переворачивать матрас, а также проветривать спальню перед сном и регулярно менять белье, сообщает радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU