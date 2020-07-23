В Германии 93-летнего охранника концлагеря приговорили по кодексу для несовершеннолетних
В Гамбурге вынесли приговор бывшему охраннику концлагеря Бруно Д. Сейчас мужчине 93 года, на момент службы в концлагере Штутгоф ему было 17 лет. Суд приговорил его к двум годам условного заключения по законодательству для несовершеннолетних, сообщает агентство DW.
Обвинение требовало заключения на три года в тюрьму, называя Бруно Д. причастным к убийству 5 232 человек и попытке убийства ещё одного человека. Он служил охранником на вышках, расположенных по периметру территории концлагеря.
В 1944-1945 годах Бруно Д. было 17 и 18 лет. Прокурор считает, что он знал о происходящем в концентрационном лагере, мог отказаться от службы в Штуттгофе и перейти на службу в вермахт. Защита подсудимого настаивает на оправдании бывшего охранника лагеря.
Во время своего последнего слова в земельном суде Гамбурга 23 июля Бруно Д. попросил прощения за содеянное и заявил, что подобные события не должны повториться. Он также рассказал, что не шёл на службу в СС и в лагерь добровольно, его туда направили без возможности оспорить принятое решение.
Лагерь Штуттгоф располагался под Гданьском в оккупированной Польше. Нацистская армия удерживала в нём более ста тысяч евреев во время Второй мировой войны. 65 тысяч из них были жестоко убиты. Расследование в отношении Бруно Д. началось в октябре 2019 года.
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