2020-07-23T14:05:44+03:00
В мире

В Германии 93-летнего охранника концлагеря приговорили по кодексу для несовершеннолетних

За пособничество в 5 232 убийствах он получил два года условно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мужчина, которому сейчас 93 года, обвиняется в пособничестве в убийствах в 5232 случаяхМужчина, которому сейчас 93 года, обвиняется в пособничестве в убийствах в 5232 случаяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Гамбурге вынесли приговор бывшему охраннику концлагеря Бруно Д. Сейчас мужчине 93 года, на момент службы в концлагере Штутгоф ему было 17 лет. Суд приговорил его к двум годам условного заключения по законодательству для несовершеннолетних, сообщает агентство DW.

Обвинение требовало заключения на три года в тюрьму, называя Бруно Д. причастным к убийству 5 232 человек и попытке убийства ещё одного человека. Он служил охранником на вышках, расположенных по периметру территории концлагеря.

В 1944-1945 годах Бруно Д. было 17 и 18 лет. Прокурор считает, что он знал о происходящем в концентрационном лагере, мог отказаться от службы в Штуттгофе и перейти на службу в вермахт. Защита подсудимого настаивает на оправдании бывшего охранника лагеря.

Во время своего последнего слова в земельном суде Гамбурга 23 июля Бруно Д. попросил прощения за содеянное и заявил, что подобные события не должны повториться. Он также рассказал, что не шёл на службу в СС и в лагерь добровольно, его туда направили без возможности оспорить принятое решение.

Лагерь Штуттгоф располагался под Гданьском в оккупированной Польше. Нацистская армия удерживала в нём более ста тысяч евреев во время Второй мировой войны. 65 тысяч из них были жестоко убиты. Расследование в отношении Бруно Д. началось в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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