В МВД рассказали о нарушениях со стороны иностранцев, которые застряли в России из-за коронавируса
В МВД рассказали о задержанных и арестованных иностранцах, которые оказались в России в период блокировки по коронавирусу. Воздушные границы между странами закрыли - вернуться домой не получилось. При этом не все страны, как Россия, организуют вывозные рейсы, чтобы граждане смогли попасть домой.
Застрявшие на чужбине иностранцы не всегда ведут себя, как гости, бывает, и в полицию попадают.
- В столичном регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами,- сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.
Большая часть нарушений произошла на работе, где иностранцы были пойманы на мелком воровстве, порче имущества и даже в избиении сотрудников. Возбуждены уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
- Восемь человек уже заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях,-сообщили в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU