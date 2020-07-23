2020-07-23T14:16:08+03:00
Общество

В МВД рассказали о нарушениях со стороны иностранцев, которые застряли в России из-за коронавируса

Восемь иностранных граждан заключены под стражу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Иностранцы конфликтовали в основном на работеИностранцы конфликтовали в основном на работеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В МВД рассказали о задержанных и арестованных иностранцах, которые оказались в России в период блокировки по коронавирусу. Воздушные границы между странами закрыли - вернуться домой не получилось. При этом не все страны, как Россия, организуют вывозные рейсы, чтобы граждане смогли попасть домой.

Застрявшие на чужбине иностранцы не всегда ведут себя, как гости, бывает, и в полицию попадают.

- В столичном регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами,- сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Большая часть нарушений произошла на работе, где иностранцы были пойманы на мелком воровстве, порче имущества и даже в избиении сотрудников. Возбуждены уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

- Восемь человек уже заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях,-сообщили в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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