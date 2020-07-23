2020-07-23T14:04:09+03:00
Звезды

The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню

Трек под названием Scarlet был записан в 1974 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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The Rolling Stones представили неизвестную ранее песнюThe Rolling Stones представили неизвестную ранее песню
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Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню. Композиция была записана еще в октябре 1974 года, но с того времени нигде не звучала.

Обнародованная песня называется Scarlet. Ожидается, что она может войти в сборник Goat’s Head Soup, выпуск которого запланирован на осень текущего года.

О выпуске новой песни сообщается на официальной странице коллектива в соцсети.

«Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда не публиковался раньше», - цитирует сообщение Москва 24.

Кроме того отмечается, что в записи песни принимали участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из Blind Faith.

Кит Ричардс рассказал, что тогда, в 1974 году, группа пришла на студию записываться сразу после сессии Zeppelin, и, в результате, Джимми Пейдж решил остаться с The Rolling Stones и сыграть вместе с ними, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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