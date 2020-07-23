Онлайн-торговля увеличила обороты почти в три раза

23 Июль 2020 2020-07-23T14:04:25+03:00

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Ситуация с коронавирусом увеличила обороты онлайн-торговли почти в три раза: показатель в мае вырос на 2,8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с продажами растет спрос на новые доменные имена (большинство из них созвучны с известными брендами), по этому показателю прирост составил 60 процентов. Причем 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, а 24% сделали сайты-визитки.

- До коронавируса интернет-торговля была удобна для заказа крупных товаров редкого спроса, то теперь в сети покупают продукцию для повседневных нужд, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Стоит отметить, что после снятия большинства ограничений по коронавирусу, продажи в Сети несколько упали. В июне месячная выручка интернет-торговли сократилась на 15% по отношению к предыдущему месяцу, хотя она по-прежнему находится выше уровня марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года в России значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском», сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU