У кошек и собак в Италии обнаружили антитела к коронавирусу

23 Июль 2020 2020-07-23T14:13:48+03:00

У кошек и собак в Италии нашли антитела к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передают ли животные COVID-19 человеку, ученые пока не могут ответить

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У итальянских кошек и собак нашли антитела к коронавирусу. Специалисты изучили образцы крови более 1,5 тысячи животных из разных городов севера Италии и обнаружили, что у 4% из них есть иммунитет к коронавирусу нового типа.

"Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое мы наблюдаем у жителей тех же регионов Италии», - сообщают ученые.

Они отмечают, что на данный момент нет причин полагать, что кошки и собаки являются переносчиками, как норки в Нидерландах. Ученые давно заметили, что СOVID-19 способен поражать организмы разных животных, которые передают его друг другу. А в случае с грызунами, и человеку.

В ходе исследования, ученые не нашли следов РНК (макромолекула, являющаяся частью клетки) коронавируса у животных, но обнаружили антитела в организме тринадцати собак и шести кошек.

Ученые предположили, что кошки и собаки, жившие в городах, где фиксировалось больше всего заболевших среди людей, заражались чаще остальных. Исследователи пришли к выводу, что среди животных вирус распространяется так же, как среди людей.

Они отметили, что это важно учитывать при дальнейшем изучении SARS-CoV-2. Статья ученых была опубликована в научном библиотеке bioRxiv, но пока не получила оценку научных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU