2020-07-23T14:49:16+03:00
Общество

Эксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложениях

Общественники предлагают ограничить выдачу кредитов через мобильные устройства
Елена АКИМОВА
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Эксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложенияхЭксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложенияхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предупредил, какие проблемы могут возникнуть, если в мобильных приложениях банков перестанут выдавать кредиты.

Это может привести к удорожанию банковского продукта, отмечает эксперт в беседе с газетой «Известия». То есть, человеку нужно будет идти в отделение, обращаться к сотруднику, что увеличит нагрузку на персонал банка.

К тому же, в текущих условиях, может усугубить эпидемиологическую обстановку.

Перевести банковские услуги в дистанционный формат, это один из приоритетов в политике кредитных учреждений. Клиент должен иметь максимальный доступ к продуктам и своим счетам, но при этом экономить время на визитах в банки.

Развитие мобильных приложений позволяет финансовым организациям поддерживать и увеличивать объемы розничного кредитования.

Ранее RT сообщал, что глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил за запрет, так как участились случаи, когда мошенники получают доступ к телефонам граждан и оформляют на них кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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