2020-07-23T14:59:46+03:00
В мире

Последний Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру во время прощального рейса

Прощальным рейсом руководила первая женщина-капитан Qantas, 36 лет летавшая на Боинг 747
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Кенгуру изображён на логотипе австралийской авиакомпании QantasКенгуру изображён на логотипе австралийской авиакомпании QantasФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways Limited сегодня, 23 июля, попрощалась со своим последним Boeing 747. Вылетев из Сиднея в Лос-Анджелес, борт "нарисовал" в небе легендарный логотип - кенгуру. Авиакомпания рассказала об этом в своём Twitter.

- Этот самолёт сильно опережал время и был особенно мощным. Инженеры и экипаж любили работать с ним, а пилотам нравилось им управлять. Также сильно он нравился и пассажирам. Boeing 747 заняли особое место в авиации, и я знаю, что многие будут скучать по ним, как и я, - поделился генеральный директор Qantas Group Алан Джойс.

Прощальным рейсом Boeing 747 руководила первая женщина-капитан авиакомпании Qantas Сорель Куинн.

- Я управляла Боингом-747 в течение 36 лет, и это было честью для меня, - заявила пилот.

В аэропорту Сиднея собралось множество австралийцев, чтобы попрощаться с самолётом. Перед отправкой в Лос-Анджелес с грузом в честь самолёта пустили водный салют.

После этого лайнер отправят на кладбище самолётов в пустыню Мохаве.

Самолёт стал легендарным для авиакомпании и всей Австралии, поскольку из-за своих размеров сделал международные перелёты на другие материки доступными для австралийцев.

Последний Boeing 747 авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса
В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»
Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки
"Это не вспышка": инфекционист назвал заражения чумой в Монголии обычным явлением
Немецкие ученые соберут 4000 тысячи добровольцев на концерт, чтобы узнать, как распространяется коронавирус
Аналитики: 28% россиян смогли увеличить свой доход на фрилансе
Евросоюз выделит Киеву 1,2 млрд евро
Крашенинников раскритиковал существующие законопроекты о домашнем насилии
Последний Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру во время прощального рейса
Эксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложениях
Глава МВД Украины опубликовал фото угонщика, захватившего полицейского в Полтаве
Федеральные военные пустили в толпу с мэром Портленда слезоточивый газ
У кошек и собак в Италии обнаружили антитела к коронавирусу
Онлайн-торговля увеличила обороты почти в три раза
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
В МВД рассказали о нарушениях со стороны иностранцев, которые застряли в России из-за коронавируса
В Германии 93-летнего охранника концлагеря приговорили по кодексу для несовершеннолетних
Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире
Мягкий матрас может стать причиной депрессии
ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Специалисты кибербезопасности назвали спонсоров пиратства в России
Банки сократили «черные списки» клиентов
Патологоанатомы нашли подтверждение тому, что коронавирус не вызывает миокардит