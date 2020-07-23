Немецкие ученые соберут 4000 тысячи добровольцев на концерт, чтобы узнать, как распространяется коронавирус

23 Июль 2020 2020-07-23T15:26:08+03:00

Ученые решили собрать четыре тысячи добровольцев и устроить для них концерт, чтобы понять, как распространяется коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зрителями могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет

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Немецкие ученые начали подготовку к концерту, чтобы провести исследование о распространении коронавируса на массовых мероприятиях. Для эксперимента был объявлен набор четырех тысяч зрителей.

Добровольцами могут стать люди возрастом от 18 до 55 лет. У всех желающих принять участие в исследовании должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Зрителям будут выданы флуоресцентное дезинфицирующее средства и гаджеты. С их помощью ученые будут отслеживать местоположение людей на площадке.

При помощи этих средств, ученые поймут, как распространяется вирус на крупных мероприятиях.

После завершения концерта, ученым предстоит изучить все поверхности под ультрафиолетовым светом. Отпечатки должны показать, какие места оказались наиболее опасными.

Также в эксперименте предполагается использовать искусственный туман, который покажет, как вирус распространяется через аэрозоли.

Концерт пройдет в городе Лейпциг 22 августа. На данный момент на эксперимент, зарегистрировалось около тысячи людей. В концерте примет участие певец Тим Бендзко, сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU