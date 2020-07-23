Крашенинников раскритиковал существующие законопроекты о домашнем насилии

23 Июль 2020 2020-07-23T15:24:32+03:00

Ни один из проектов, по его мнению, нельзя вносить в Госдуму

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Глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ни один из существующих законопроектов нельзя отправлять в Госдуму.

Те законопроекты, что он видел, противоречат Конституции или другим законам страны, вмешиваются в частную жизнь. То есть сложность только юридического плана:

- Но работать (в этом направлении- прим.ред.) нужно и, наверное, посмотреть какие-то фрагменты, которые вполне пригодны, может быть, надо продвигать. Но пока вот такая патовая ситуация,- приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что одним законопроектом, даже если он составлен безупречно, проблему домашнего насилия не решить. Необходимо комплексное решение.

У законопроекта есть сторонники и противники. В числе первых, депутат Оксана Пушкина, она стала соавтором документа. Женщин, считает она, нужно защитить от домашних тиранов, в законе должно появиться понятие "преследование". Сторонники законопроекта выступают за создание кризисных центров, введение судебных запретов на приближение к пострадавшим. Противники упрекают - формулировки слишком расплывчатые, можно любую ситуацию подогнать под эти параметры.

ИСТОЧНИК KP.RU