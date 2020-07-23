Аналитики: 28% россиян смогли увеличить свой доход на фрилансе

23 Июль 2020 2020-07-23T15:14:56+03:00

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Переход на фриланс на фоне пандемии коронавируса помог увеличить доходы только 28% работников. Многие специалисты, устав от работы в коллективе, решили попробовать работать на самих себя и в результате променяли стабильные оклады на доход от выполненных проектов. Однако серьезного роста доходов это почти никому не принесло. Более того, у 44% россиян при переходе на фриланс доходы упали более чем вдвое.

«О фрилансе грезят многие, ведь, казалось бы, столько плюсов: экономия времени на дорогу (так считают 74% опрошенных граждан), удобный график работы (74%), работа без привязки к определенному городу или стране (67%)», - цитирует руководителя Службы исследований Headhunter Марию Игнатову «Российская газета».

При этом эксперт отменила, что среди наиболее значимых минусов свободной занятости люди отмечают отсутствие гарантий в процессе работы (63%), а также весьма ограниченный карьерный и профессиональный рост (35%).

ИСТОЧНИК KP.RU