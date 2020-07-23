"Это не вспышка": инфекционист назвал заражения чумой в Монголии обычным явлением

23 Июль 2020 2020-07-23T15:27:46+03:00

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Несколько случаев заражения чумой в Монголии не являются серьезной вспышкой. Более того, для страны это - обычное явление, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

- Два не связанных между собой случая с тремя заболевшими – это не вспышка! У них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем, - заявил эксперт. Его слова приводит пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что в приграничной зоне уже провели все противоэпидемические мероприятия: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито.

По словам эксперта, чтобы не заразиться достаточно избегать контактов с больными животными и не охотиться на сусликов в Алтайском крае и Забайкалье.

Врач добавил, что сейчас бубонная чума достаточно эффективно лечится антибиотиками. На сегодняшний день болезнь полностью излечима, если только она не перешла в тяжелую стадию, и у больного не развился токсико-инфекционный шок.

Напомним, с начала июля в Монголии зафиксировали несколько случаев заражения бубонной чумой. Первыми заболели два местных жителя - мужчина и женщина, которые перед началом болезни съели сырое мясо сурка, которое, судя по всему, и стало источником инфекции. После этого в районе Монголии ввели карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU