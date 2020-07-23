Минтранс рассказал, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты с процентами

23 Июль 2020 2020-07-23T15:46:04+03:00

Деньги за неиспользованный билет вернут через три года с процентами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правило действует на рейсы между Россией и Китаем

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Минтранс объявил, что россиянам вернут деньги за авиабилеты. Это процедура касается отменённых рейсов из-за коронавируса, ЧС или введения режима повышенной готовности.

Такое правило внесено для всех российских авиакомпаний. Как будет происходить возврат денег пассажирам, объяснили в Минтрансе. Информация размещена на сайте ведомства.

Деньги за билет будут возвращены, даже если билет был невозвратный. Это распространяется на рейсы, которые были отменены, и на те случаи, когда человек сам принял решение отказаться от поездки.

Правила действуют на сообщение между Россией и Китаем. Деньги за билет вернут если дата вылета была обозначена с 1 февраля 2020 года, а также на билеты внутренних и международных рейсов, купленных с 18 марта по 1 мая.

Вернуть потраченные средства на билет можно двумя способами. Использовать его, как ваучер для другого рейса, а также воспользоваться дополнительными услугами авиакомпании. Если же пассажир желает вернуть в полном размере сумму за билет, то ему придется ждать до трех лет.

Исключение составят инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи. Им авиаперевозчик обязан вернуть средства в срок до 10 дней с момента подачи заявления.

Важно отметить, что за три года ожидания, авиакомпании будут начислять пассажирам проценты за использование денежных средств, потраченных на билет.

ИСТОЧНИК KP.RU