Пандемия вывела молодежь на фондовые рынки

23 Июль 2020 2020-07-23T15:31:47+03:00

Число клиентов в возрасте до 30 лет увеличилось на треть

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Во время пандемии коронавируса и последующего кризиса молодежь все чаще стала присматриваться к фондовым рынкам.

Нестабильная ситуация заставила многих примениться к данному инструменту инвестирования. Представители крупных брокерских и управляющих компаний отмечают, что число клиентов в возрасте до 30 лет выросло на треть в сравнении с докризисным временем.

Как правило, это люди с небольшим стартовым капиталом – до 100 тысяч рублей, которых приводят на фондовые рынки родители.

- В марте БКС увеличил торговые обороты впятеро, по сравнению с докризисным уровнем. В основном прирост за счет инвесторов с суммами до 100 тыс. рублей, - рассказал "Известиям" директор по инвестициям Андрей Бершадский.

В «ВТБ Капитал Инвестиции» доля клиентов в возрасте 25–35 лет с начала года увеличилась с 25 до 30%, а до 25 лет — с 8,5 до 10%.

В «Открытие Брокер» отметили увеличение по данной категории клиентов на 18 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU