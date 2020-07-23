2020-07-23T15:34:01+03:00
Экономика

В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»

Немецкий бургомистр призвал Европу не позволить такое вмешательство в экономические вопросы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»В Германии назвали нарушением международного права санкции США против «Северного потока-2»Фото: REUTERS
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Санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» являются нарушением международного права и суверенитета Европы. Такое заявлении сделал бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт и призвал не позволять вмешиваться в экономические вопросы Евросоюза

«Нужно принимать это всерьёз, так как это продолжение уже имеющихся санкций. И я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа - суверенная территория. и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», - приводит RT слова немецкого бургомистра.

Крахт отметил, что «Северный поток - 2» играет важную роль в развитии маленького портового города, который он возглавляет. Так, проект дает рабочие места, не зависящие от сезона.

Кроме того, бургомистр отметил, что земля Мекленбург-Передняя Померания всегда была в хороших отношениях с Москвой, и ее не нужно «защищать от России».

Напомним, ранее Вашингтон заявил о планах ввести новые санкции не только в отношении тех, кто непосредственно строит и запускает трубопровод, но и контактирующих фирм, такие как страховые компании и порты. Накануне Конгресс США одобрил военный бюджет с ограничениями против «Северного потока – 2».

Берлин заявили, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку - 2», а также пообещал поддерживать проект и «твердо отвергать» на американские ограничения. Позже Германия обвинила США в нарушение суверенитета Европы, а в Кремле такие санкции назвали грубым давлением на европейский бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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