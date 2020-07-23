2020-07-23T15:57:26+03:00
Общество

В России завершилась "гречневая лихорадка": спрос и производство вернулись на уровень до пандемии коронавируса

В марте россияне скупали с прилавков крупу десятками килограммов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спрос на гречку вернулся на прежний уровеньСпрос на гречку вернулся на прежний уровеньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты заявляют о завершении в России ажиотажного спроса на гречку. В марте 2020 года, когда в стране объявили нерабочие дни, многие, поддавшись панике из соцсетей, кинулись в магазины запасаться крупой. Скупали гречку, как товар длительного хранения, и помня, что во время прошлого кризиса, цена на нее подскочила значительно.

- Во время ажиотажного спроса и нагнетенной обстановки население массово начало скупать гречку. В период пандемии большинство семей создали себе годовые запасы по гречке. Через два месяца все пришло в норму, и сейчас мы производим столько гречки, сколько и в марте текущего года,- сообщил "Интерфаксу" начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Компании-производители работают по заявкам сетевых магазинов.

Кстати, в ФАС производители весной 2020 года заподозрили магазины в сговоре для повышения цен. Цена за килограмм в два раза превышала докризисные показатели, за пачку просили больше 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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