Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"

23 Июль 2020 2020-07-23T15:48:11+03:00

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Списке Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким видит свой предстоящий отпуск. Отдыхать она собирается в России, часть отпуска проведет в Санкт-Петербурге, в первый день отдыха посетит военно-морской парад, а дальше, если все сложится, поедет на море.

- Плаваю 2-2,5 часа каждый день - это мое хобби. Люблю море и плаваю с головой, без прически, не крашусь, шорты, майка, это моя мечта,- приводит ее слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU