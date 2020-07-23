Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Спикер Совфеда собирается провести отпуск в России
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Списке Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким видит свой предстоящий отпуск. Отдыхать она собирается в России, часть отпуска проведет в Санкт-Петербурге, в первый день отдыха посетит военно-морской парад, а дальше, если все сложится, поедет на море.
- Плаваю 2-2,5 часа каждый день - это мое хобби. Люблю море и плаваю с головой, без прически, не крашусь, шорты, майка, это моя мечта,- приводит ее слова РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU