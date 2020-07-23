2020-07-23T16:49:39+03:00
Общество

Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"

Спикер Совфеда собирается провести отпуск в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Валентина МатвиенкоВалентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Списке Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким видит свой предстоящий отпуск. Отдыхать она собирается в России, часть отпуска проведет в Санкт-Петербурге, в первый день отдыха посетит военно-морской парад, а дальше, если все сложится, поедет на море.

- Плаваю 2-2,5 часа каждый день - это мое хобби. Люблю море и плаваю с головой, без прически, не крашусь, шорты, майка, это моя мечта,- приводит ее слова РИА Новости.

Она хотела бы поехать в своей отпуск в Крым. Хотя полноценным отпуск спикера Совфеда вряд ли назовешь - Валентина Матвиенко не собирается полностью отказываться от дел, будет совмещать отдых и работу, вести консультации по телефону и при помощи Интернета. Ей будут приходить письма с работу, она будет участвовать в заседании Совета безопасности.

Матвиенко неоднократно признавалась, что любит отдыхать только в России, "никакой заграницы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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