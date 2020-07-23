Матвиенко рассказала о планах на отпуск: "Люблю море, плаваю с головой, без прически"
Списке Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким видит свой предстоящий отпуск. Отдыхать она собирается в России, часть отпуска проведет в Санкт-Петербурге, в первый день отдыха посетит военно-морской парад, а дальше, если все сложится, поедет на море.
- Плаваю 2-2,5 часа каждый день - это мое хобби. Люблю море и плаваю с головой, без прически, не крашусь, шорты, майка, это моя мечта,- приводит ее слова РИА Новости.
Она хотела бы поехать в своей отпуск в Крым. Хотя полноценным отпуск спикера Совфеда вряд ли назовешь - Валентина Матвиенко не собирается полностью отказываться от дел, будет совмещать отдых и работу, вести консультации по телефону и при помощи Интернета. Ей будут приходить письма с работу, она будет участвовать в заседании Совета безопасности.
Матвиенко неоднократно признавалась, что любит отдыхать только в России, "никакой заграницы".
ИСТОЧНИК KP.RU