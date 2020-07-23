Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда
В сентябре по итогам единого дня голосования Совет Федерации могут покинуть пять-семь сенаторов. Об этом сообщали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты … иногда даже было и на 10, и на 20, и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу», - заявил глава Совфеда
Матвиенко напомнила, что решения будут принимать губернатор и законодательное собрание. «И какие решения будут приняты — это надо спрашивать у них. Это тоже всегда непростой процесс», - отметила она и добавила, что приветствует ротацию в верхней палате российского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU