2020-07-23T15:51:27+03:00
Политика

Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда

Спикер верхней палаты парламента допустила, что в сентябре до семи сенаторов могут закончить свою работу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Матвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда. Фото: пресс-служба СовфедаМатвиенко сообщила о возможном уходе нескольких сенаторов из Совфеда. Фото: пресс-служба Совфеда
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В сентябре по итогам единого дня голосования Совет Федерации могут покинуть пять-семь сенаторов. Об этом сообщали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты … иногда даже было и на 10, и на 20, и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу», - заявил глава Совфеда

Матвиенко напомнила, что решения будут принимать губернатор и законодательное собрание. «И какие решения будут приняты — это надо спрашивать у них. Это тоже всегда непростой процесс», - отметила она и добавила, что приветствует ротацию в верхней палате российского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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