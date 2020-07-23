В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника

Захватчик убежал в лес Фото: www.facebook.com/UA.National.Police Фото: facebook.com

Захватчик из Полтавы отпустил заложника, с которым собирался ехать до Киева. Вооруженный мужчина, у которого при себе была граната, удерживал сотрудника полиции, начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области, с которым собирался добраться на легковом автомобиле до Киева.

Личность мужчины быстро выяснили, это Роман Скрипник, служил в 25 днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Дальнейшая проверка документов показала, что мужчина лежал в психиатрической больнице с шизофренией, сообщает издание Страна.ua.

Зачем мужчина ехал в Киев, не известно. До до пункта назначения он не добрался. Остановил машину на полпути, выпустил заложника, а сам убежал в лес. Удерживаемый им сотрудник полиции не получил никаких травм, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

- В настоящее время идет спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника,- сказано в сообщении ведомства в Facebook.