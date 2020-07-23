2020-07-23T17:10:57+03:00
Общество

Собянин: Москва на 90 процентов вернулась к докоронавирусным показателям

В Москве 235 тысяч случаев коронавируса, но суточный прирост зараженных снижается
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве снижается число пациентов с тяжелой формой пневмонии от коронавирусаВ Москве снижается число пациентов с тяжелой формой пневмонии от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90 процентов.

Сняты многие из тех ограничений, что ввели в самом начале эпидемии коронавируса: запрет на прогулки и занятия спортом на улице, пропускной режим на дорогах.

- Трафик в городе восстановился почти полностью,- сказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий.

Снижается не только суточный прирост зараженных коронавирусом, но и число тяжелых случаев пневмонии, когда пациент нуждается в подключении к аппарату ИВЛ. Это показатель, считает мэр Москвы, говорит о стабилизации ситуации.

Вирусологи считают, что в столице действительно улучшается положение дел - ведь многие переболели, а значит имеют иммунитет к Covid-19. При этом наблюдается обратная тенденция - эпицентр коронавируса смещается в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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