2020-07-23T16:22:49+03:00
Общество

Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни

Спикер Совфеда считает, что соцслужбы должны помогать преодолевать «социальное неблагополучие»
Анастасия РЫШКОВА
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Валентина Матвиенко призвала цивилизованно подходить к вопросу изъятия детей из неблагополучных семейВалентина Матвиенко призвала цивилизованно подходить к вопросу изъятия детей из неблагополучных семейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Насильственно изымать детей из семьи можно только в случае угрозы их жизни, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи, надо больше внимания уделять профилактике социального сиротства", - сказала она.

Если и изымать детей у нерадивых родителей, то делать это крайне цивилизованно, считает спикер Совета Федерации. По мнению Валентины Матвиенко социальные службы призваны не рушить семьи, а помогать им преодолевать "социальное неблагополучие". Многие из них нуждаются в жилье, лекарствах, а кто-то и в серьезных операциях, подчеркнула председатель верхней палаты.

Матвиенко напомнила о законопроектах, внесенных в Госдуму по этому вопросу.

"Их цель - запретить произвольные действия по изъятию детей по надуманным причинам, не допускать этого и прописать в законе до деталей, чтобы не было его произвольной трактовки", - подчеркнула спикер на пресс-конференции прошедшей в четверг.

Напомним, в середине июля в Госдуму был внесен пакет законопроектов об изменениях в семейное законодательство. Согласно им, изымать детей из неблагополучных семей можно будет только по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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