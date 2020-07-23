Матвиенко призвала изымать детей из неблагополучных семей только при угрозе их жизни
Насильственно изымать детей из семьи можно только в случае угрозы их жизни, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи, надо больше внимания уделять профилактике социального сиротства", - сказала она.
Если и изымать детей у нерадивых родителей, то делать это крайне цивилизованно, считает спикер Совета Федерации. По мнению Валентины Матвиенко социальные службы призваны не рушить семьи, а помогать им преодолевать "социальное неблагополучие". Многие из них нуждаются в жилье, лекарствах, а кто-то и в серьезных операциях, подчеркнула председатель верхней палаты.
Матвиенко напомнила о законопроектах, внесенных в Госдуму по этому вопросу.
"Их цель - запретить произвольные действия по изъятию детей по надуманным причинам, не допускать этого и прописать в законе до деталей, чтобы не было его произвольной трактовки", - подчеркнула спикер на пресс-конференции прошедшей в четверг.
Напомним, в середине июля в Госдуму был внесен пакет законопроектов об изменениях в семейное законодательство. Согласно им, изымать детей из неблагополучных семей можно будет только по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU