2020-07-23T17:21:24+03:00
Общество

Собянин пообещал не вводить карантин по коронавирусу в сентябре

Мэр Москвы сообщил, что ситуация с заболеваемостью находится под контролем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Повторения самоизоляции в столице не ожидаютПовторения самоизоляции в столице не ожидаютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сергей Собянин сообщил, что в Москве не собираются возвращать карантинные ограничения.

В сентябре эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости Covid-19, поскольку коронавирус, как и другие респираторные заболевания, активно распространяется в межсезонье. Первая вспышка коронавируса привела к повсеместной блокировке и введению режима самоизоляции. Осенью повторения карантина не будет - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24":

- Ситуация с COVID-19 в городе вполне спокойная и стабильная, остается лишь ждать появления вакцины,- сказал он.- Коронавирус с нами будет долго, поскольку он никуда не делся и его никто не изничтожит.

Несмотря на все риски, вводить блокировку в сентябре не станут, но граждан просят соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены, нужно носить маски - до появления вакцины это те способы, которые помогут сдержать распространение вируса.

Сергей Собянин сообщил, что Москва вернулась к докоронавирусным показателям на 90 процентов, сняты многие правила, восстановлен прежний темп жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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