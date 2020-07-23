Собянин пообещал не вводить карантин по коронавирусу в сентябре
Сергей Собянин сообщил, что в Москве не собираются возвращать карантинные ограничения.
В сентябре эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости Covid-19, поскольку коронавирус, как и другие респираторные заболевания, активно распространяется в межсезонье. Первая вспышка коронавируса привела к повсеместной блокировке и введению режима самоизоляции. Осенью повторения карантина не будет - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24":
- Ситуация с COVID-19 в городе вполне спокойная и стабильная, остается лишь ждать появления вакцины,- сказал он.- Коронавирус с нами будет долго, поскольку он никуда не делся и его никто не изничтожит.
Несмотря на все риски, вводить блокировку в сентябре не станут, но граждан просят соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены, нужно носить маски - до появления вакцины это те способы, которые помогут сдержать распространение вируса.
Сергей Собянин сообщил, что Москва вернулась к докоронавирусным показателям на 90 процентов, сняты многие правила, восстановлен прежний темп жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU