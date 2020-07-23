2020-07-23T16:37:41+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках в случае восстановления импорта бензина

Ранее в Минэнерго предложили досрочно снять запрет на ввоз топлива
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, что будет с ценами на заправках, если Минэнерго отменит запрет на импорт бензинаЭксперт рассказал, что будет с ценами на заправках, если Минэнерго отменит запрет на импорт бензинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минэнерго предложило досрочно снять запрет на импорт топлива в Россию. Власти ввели этот запрет в конце мая для того, чтобы поддержать отечественные предприятия в кризис. Действует он до 1 октября, однако сейчас в Минэнерго предлагают снять мораторий досрочно.

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин объяснил, как это скажется на обычных потребителях. По словам эксперта, такая мера нужна, прежде всего, для того, чтобы остановить рост цен на заправках. В последнее время они уже начали повышаться.

- Это связано с тем, что внутри страны очень высокие оптовые цены, и розница сегодня работает, если не в ноль, то по многим позициям уже в убыток. И чтобы компенсировать эти затраты, не работать в минус, топливные операторы вынуждены поднимать цены, - объяснил Ашихмин в эфире радио "Комсомольская правда".

Если же импорт бензина восстановится, то наличие топлива, поступающего в страну увеличится. Следовательно, оптовые цены перестанут расти.

- Поэтому для потребителя импорт это благо, в том плане, что не будут повышаться цены на АЗС, - заключил Ашихмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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