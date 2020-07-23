2020-07-23T17:00:46+03:00
Здоровье

Избыточным весом страдают больше половины россиян

Академик РАН отметил необходимость разнообразить рацион питания, чтобы избежать проблем с избыточным весом
Анастасия РЫШКОВА
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Избыточный вес - причина многих проблем со здоровьемИзбыточный вес - причина многих проблем со здоровьемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что у двух третей граждан России наблюдается избыточный вес, а у четвертой-пятой части диагностировано ожирение.

"60% населения РФ имеют избыточную массу тела. 20-25% имеют ожирение первой-второй-третьей степени. За этим следуют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет", - сказал Тутельян на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что после ожирения следует дефицит микронутриентов на фоне избыточной калорийности.

"Борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно", - сказал академик РАН.

Он высказал мнение, что люди должны более тщательно подходить к выбору продуктов и обращаться за консультацией к специалистам. Это касается не только тех, кто уже страдает ожирением, но и здоровых людей.

При этом он подчеркнул необходимость разнообразить свой рацион. Придерживаясь только одного продукта, люди подвергают себя дефициту остальных витаминов, необходимых организму для полноценного функционирования.

"Через две недели на яблочном рационе мы умрем. Кроме пектина и витамина С там практически ничего нет. А где белок, жирные кислоты?", - сказал Тутельян.

Он подчеркнул, что РАН еще в 2009 году определила группы питания по возрастам и полам, его можно посмотреть на официальном сайте Института. На данный момент информация дополняется специалистами, сообщает Интерфакс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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