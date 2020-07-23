2020-07-23T16:40:57+03:00
В мире

ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по Brexit

В Брюсселе заявили, что достичь соглашения будет невозможно, если позиции Британии по главным вопросам не изменятся
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по BrexitЕС сообщил о риске провала переговоров с Лондоном по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Великобритания и Евросоюз могут провалить переговоры по будущим отношениям после выхода Соединенного королевства из состава сообщества. Об таком риске рассказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье

«Есть объективный риск отсутствия договорённости … Моя цель - это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли», - сказал политик по итогам очередного раунда переговоров между Брюсселем и Лондоном в четверг.

По словам Барнье, Великобритания не продемонстрировала готовность достичь договоренностей. Политик предупредил, что достичь соглашения будет невозможно, если позиции Лондона по главным вопросам не изменятся, и напомнил, что к договорённости необходимо к октябрю, потому что нельзя нарушать процесс ратификации парламентами.

«Великобритания делает заключение торгового соглашения на данный момент маловероятным», - отметил он, но выразил надежду, что британский премьер-министр Борис Джонсон хочет достичь соглашения с ЕС.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года Евросоюз согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна была покинуть состав международного объединения. 30 января Совет Европейского Союза одобрил соглашение о выходе Соединённого Королевства. Таким образом процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя был полностью завершен. Однако остался вопрос оформления будущих отношений, в особенности торговая сделка

ИСТОЧНИК KP.RU

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