2020-07-23T16:44:51+03:00
Политика

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за «потерянной» сотенки миллиардов

Александр Дюков рассказывал о модернизации Московского НПЗ, но оговорился и назвал другую сумму затрат
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин обратил внимание на оговорку главы компанииВладимир Путин обратил внимание на оговорку главы компанииФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин пошутил над главой газовой компании, когда тот по ошибке занизил сумму затрат.

Глава государства выступил на открытии комплекса "Евро +", проект по модернизации Московского НПЗ. Путин присоединился к мероприятию с помощью видеотрансляции и начал с того, что рассказал о проекте. Назвал и сумму, заложенную на модернизацию - 35 миллиардов рублей до 2025 года.

После, слово взял глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он оговорился и назвал сначала другую стоимость проекта - 250 миллиардов, правда, потом быстро поправил сам себя.

Владимир Путин обратил внимание, что глава компании "занизил" стоимость работ и решил в шутку поинтересоваться, откуда взялись 250 миллиардов.

- Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?- спросил президент.

Дюков объяснился, что о 200 с лишним миллиардах вспомнил, потому что такую сумму уже потратили на реконструкцию объекта. Оставшиеся деньги вложат в проект в течение пяти лет.

Владимир Путин может пошутить не только во время совещаний, но и при встрече с иностранными коллегами, например, в 2019 году остроумно ответил на вопрос турецкого лидера Эрдогана про бронированный автобус, и на реплику президента Франции Эммануэля Макрона о саммите по экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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