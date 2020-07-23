Николай Дроздов приоделся в Gucci, чтобы рассказать о пользе календулы

23 Июль 2020 2020-07-23T16:56:35+03:00

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В 2019 года зоолог и телеведущий Николай Дроздов в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что больше не снимается в программе «В мире животных». Однако в июле 2020-го он снялся в спецпроекте, посвященном капсульной коллекции известного итальянского дома моды Gucci из переработанного нейлона. Ролик.

В ролике, который опубликован в соцсетях Vogue Russia, можно увидеть Николая Дроздов в галстуке и кедах от Gucci. Телеведущий рассказывает о применении валерианы, календулы и других полезных растений в медицине. Зоолог запечатлен в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке.

В это время комик Александр Гудков в образе дачного модника, также одетый весь в Gucci, ухаживает за садом, и демонстрирует другие наряды бренда. Так, например, он полил растения в бежевых шортах, белом поло, кепке и коричневых мокасинах с длинными носками, а во время чтения журнала комик предстал в платье с принтом из красных цветов, соломенной шляпе и широких солнечных очках.

Видео снимали в «Аптекарском огороде» в Москве. Режиссером-оператором ролика стал Сергей Костромин, арт-директором выступила Екатерина Штоколова, а стилистом — Юлия Варавкина.

Николай Дроздов специально для Vogue Russia приоделся в Gucci.

ИСТОЧНИК KP.RU